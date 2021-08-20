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اجتماع لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهّب في السجون اللبنانيّة

20
AUGUST
2021
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة عن انه “بتاريخ اليوم 20-8-2021، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية ـ المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي-في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”. حيث تمّ في خلاله التداول في وضع السجون الصحّي، وحضره كل من: رئيس اللجنة والمكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، ورئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده وعدد من الضباط المعنيين، والقاضي ربيع معلوف ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثّلين عن الجيش اللبناني والأمن العام، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وUNODC، ونقابة الممرضات والممرضين”.

وأصدرت التوصيات الآتية:

1- التشدّد في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشّي فيروس كورونا، وبخاصّة في ظلّ ظهور متحوّر “دلتا” السريع الانتشار

2- متابعة التواصل مع المنظّمات الدوليّة والجمعيّات المختصّة لجهة متابعة تجهيز وصيانة المرافق الحيويّة في السجون

3- الاستمرار في تلقيح السجناء والموقوفين في السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز كافّة، ومتابعة حملات التوعية حول هذا الموضوع.

 

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة عن انه “بتاريخ اليوم 20-8-2021، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية ـ المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي-في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”. حيث تمّ في خلاله التداول في وضع السجون الصحّي، وحضره كل من: رئيس اللجنة والمكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، ورئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده وعدد من الضباط المعنيين، والقاضي ربيع معلوف ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثّلين عن الجيش اللبناني والأمن العام، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وUNODC، ونقابة الممرضات والممرضين”.

 
 
 
 

وأصدرت التوصيات الآتية:

 

1- التشدّد في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشّي فيروس كورونا، وبخاصّة في ظلّ ظهور متحوّر “دلتا” السريع الانتشار

2- متابعة التواصل مع المنظّمات الدوليّة والجمعيّات المختصّة لجهة متابعة تجهيز وصيانة المرافق الحيويّة في السجون

3- الاستمرار في تلقيح السجناء والموقوفين في السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز كافّة، ومتابعة حملات التوعية حول هذا الموضوع.

 
 
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