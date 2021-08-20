تحضروا - طقس حار هذا الـ Weekend!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان، وخصوصا المرتفعات والمناطق الداخلية بدءا من اليوم الجمعة ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد نسبة الشعور بالحر كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على الجبال وفي الداخل وانخفاض في نسبة الرطوبة مما يستدعي التحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 32 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا ، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,04.

– ساعة غروب الشمس: 19,18.