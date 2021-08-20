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لبنان يقدم شكوى للأمم المتحدة

20
AUGUST
2021
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دانت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في بيان، "الإعتداءات والخروق التي قام بها العدو الاسرائيلي ليلا واعتبارا من الساعة 11.40 بتاريخ 19/8/2021، حيث نفذت طائرات العدو الإسرائيلي طلعات جوية فوق لبنان، جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح، واستهداف مواقع في سوريا وذلك على علو منخفض، مما أحدث حال هلع لدى المواطنين اللبنانيين. وشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني".

وأكدت أن "ذلك يشكل أيضاً خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وتهديداً للأمن والإستقرار والسلم في لبنان وإنتهاكا للسيادة اللبنانية".

وأرسلت الوزيرة عكر "شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي تتعلق بالخروق الاسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة الى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجدداً وإستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ إعتداءاتها ضد الأراضي السورية".

 
 
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