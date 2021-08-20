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قصف إسرائيلي يستهدف مواقع على الحدود السورية اللبنانية

20
AUGUST
2021
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سكاي نيوز-

قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

 

ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الأهداف التي اعترضها الجيش السوري.

 

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بتحليق مقاتلات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية وقصف مواقع حدودية داخل الأراضي السورية.

 

وقال مصدر عسكري سوري في بيان: "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

 

وبحسب مصادر محلية فقد هزت انفجارات عنيفة محيط العاصمة دمشق، تزامنا مع إطلاق مكثف للمضادات من جبل المانع واللواء 91 التابعين للفرقة الأولى، ومن مطار المزة العسكري وجبل قاسيون.

 

كما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية تقارير عن تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق صيدا وبيروت وكسروان ساحلا وجبلا.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن الهجوم الإسرائيلي أوقف حركة الإقلاع لعدد من الطائرات المدنية في مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت.

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