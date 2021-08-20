الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متعددة

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات عن تمارين تدريبية وتفجير ذخائر، تضمنت الآتي:



"- بتاريخ 19/ 8/ 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: حولا، عمرا، طير حرفا ويارون ـ الجنوب.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 16 / 8 /2021 ولغاية 31 / 8 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقول تدريب: سقي أبو علي، مزرعة حنوش- حامات ورأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 12 / 8 / 2021 ولغاية 28 / 8 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، وثكنة سعيد الخطيب ــ حمانا، وبولونيا، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 30.27.26.23.20.19.18.17.16.13.12.9 و31/ 8/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من تاريخ 6/ 8/ 2021 ولغاية 27/ 8/ 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش ــ حامات بولونيا، ثكنة سعيد الخطيب ـــ حمانا وسقي أبو علي يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية."