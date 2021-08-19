درغام يحذر من مجزرة ثانية في عكار بسبب المحروقات ويتهم نائبا في المستقبل!

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كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام عن معلومات وصلته عن تدخل احد نواب المستقبل في عكار لدى القضاء والاجهزة الامنية لتمديد مهلة تأمين رخصة ل ٤ خزانات محروفات يمتلكها علي الفرج في قرية خط البترول بمشتى حسن تحوي على ٤٠ الف ليتر محروقات ومن شانها ان تشكل مجزرة اذا انفجرت.

واوضح درغام في حديث لبرنامج رج نبقى سوا عبر ال او تي في

انه كانت تمت مداهمة هذه الخزانات ب ٢٧ كانون واعطي علي الفرج بوقتها مهلة ١٠ ايام لتأمين رخصة فانتهت المهلة بلا تأمين الرخصة وختم المكان بالشمع الاحمر واعيد فتحها بتدخل احد نواب عكار بمهلة اضافية هي ٣ اشهر، رافضا ذكر اسمه احتراما للاتفاق على التهدئة.

لكن بالمقابل قال درغام : ما قلته هو اخبار برسم النيابة العامة التمييزية فلتعجل بمعالجة الامر واذا تجرأ المستقبل ورد علي فعندها اعد بذكر اسم النائب الذي تدخل على الاعلام علنا!