اللواء السيد:" المَيْ ما بتُمْرُق على عطشان "

A + A -

غرد اللواء النائب جميل السيد قائلاً :

خبر اليوم،

"السفيرة الأميركية أبلغت الرئيس عون بقرار بلادها مساعدة لبنان بالكهرباء بتأمين الغاز من مصر للأردن لينتج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربطه بلبنان عبر سوريا"!

شكراً سماحة السيّد

إذا كمان ممكن تتحرّك باخرة بنزين ودواء ودولارات من إيران،

منكون ممنونينك

للعلم،

سوريا أيضاً لديها أزمة كهرباء لأن منابع النفط والغاز لديها تحتلها قوات أميركية وكردية،

وأميركا كانت تمنع الأردن من تغذيتها من خط الكهرباء العربي،

الآن وقد سمحت أميركا بمرور الكهرباء إلى لبنان عبرها

فقد أصبحت مُلزَمة بتغذية سوريا أيضاً!

يقولون:

المَيْ ما بتُمْرُق على عطشان."