محطات الأيتام: "هل انتهت الحكاية؟ "

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أصدرت محطات الأيتام البيان التالي: "هل انتهت الحكاية؟ محطات الأيتام بتاريخها العريق وخدماتها التي دامت عقودًا تتوقف عن العمل؟ نعم، فبعد أنّ أقفلت ٢٧ محطة من أصل محطاتها الخمسين، ثم أصبحت ٢٢ محطة منها شبه مقفلة لتبقى محطة طريق المطار الوحيدة في خدمة أهلنا.. ها هي اليوم تعلن إقفال محطة طريق المطار لنفاد مخزون البنزين فيها إذ أبقت على كمية قليلة جدًا للحالات الطارئة. في حين أنّ كمية المازوت المتبقية تكفي بالكاد ثلاثة أيام فقط".

وأضاف البيان: "لذا، فإننا نناشد الشركات والمنشآت تزويد مستشفى بهمن ودار الأمان للمسنين وباقي المراكز الصحية التابعة لمؤسسات سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض) ولجمعية المبرات الخيرية ودعمها مباشرة بمادة الديزل لأن مخزونها شارف على النفاد".

في الختام، توجّهت المجموعة إلى المواطنين بالإعتذار: "عذراً أصحاب السيارات المصطفة أرتالاًا من البارحة بمشهد مخيف ورهيب ومرعب تنتظر دورها والتي لم تترك سوى مسرب واحد لحركة السيارات على طريق المطار، عذراً أهلنا، عذراً ناسنا، عذراً أحبتنا والعذر عند كرام الناس مقبولُ".