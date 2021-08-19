مخزومي: دخول السفن الايرانية قرار خطير

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غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "‏دخول السفن الإيرانية الأراضي اللبنانية قرار خطير ستكون انعكاساته سلبية لجهة تأثر لبنان حتما بالعقوبات المفروضة على إيران منذ العام 2018، والتي ستفرض على لبنان حصارا اقتصاديا جديدا من نوعه يقيد حركة البلد المصرفية لجهة تعامل مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في أميركا تحديدا. ‏وقد يمنع لبنان تباعا من فتح أي اعتمادات للمحروقات والأدوية وسيؤدي لتفاقم الأزمات التي نعاني منها بدلا من أن يكون مدخلا إلى الحل. فلبنان لا يمكن أن يكون ساحة غب الطلب لصراعات المحاور وتبادل الرسائل الاقليمية فيما اللبنانيون يعيشون أصعب وأدق المراحل راهن".