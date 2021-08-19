البراكس: ذاهبون الى شلل تامّ!

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رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في بيان، أن "الأوان آن لتتوصل السلطتان السياسية والنقدية الى اتفاق، فالشعب والقطاع الاقتصادي بين فكي كماشة والبلد يتدمر".

وأشار الى أن "مستودعات الشركات المستوردة للنفط بدأ مخزونها بالنفاد، والمخزون في محطات الوقود يكفي لآخر الأسبوع"، لافتًا الى "المشاكل التي تحصل على المحطات"، محذرًا من أن "الموضوع خطير جدا، وعلى المعنيين الاتفاق على الآلية التي يجب اتباعها بالنسبة لسعر المحروقات".

وناشد المسؤولين "إيجاد حل سريع لأن الوضع لم يعد يحتمل على المحطات، رأفة بالشعب وبأصحاب المحطات، لأننا ذاهبون الى شلل تام إذا ما استمر هذا الوضع، وعلى حاكم مصرف لبنان السماح لباخرة البنزين الموجودة في عرض البحر، بالتفريغ وفق الجدول المعتمد من وزارة الطاقة".