"كورال " تعتذر من الشعب اللبناني

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أكّدت شركة كورال "أنها لم تتوانَ يوماً، في عز الازمات عن تلبية حاجات المحطات التي تحمل علامتها من مادة البنزين،" مشيرةً الى أنها "لبّت في المرحلة الماضية حاجات غير محطاتها لتوفير المادة للشعب اللبناني، واستجابت للعديد من النداءات العاجلة تلبية لحاجات المنشآت الحيوية، وفتحت ابوابها ايام العطل للتخفيف من معاناة المواطنين."

وأعلنت الشركة أنها استوردت باخرة من مادة البنزين نظراً للشح الكبير في الاسواق، الا انها لا تزال متوقفة في المياه الاقليمية منذ 11 آب 2021، موضحةً أن الدولة اللبنانية لم تقم بما هو متوجب عليها لتأمين مستلزمات التفريغ بغية إدخال الكميات المستوردة الى السوق اللبنانية.

وعليه، اعتذرت شركة كورال من الشعب اللبناني ومن زبائنها لعدم تمكنها، وللمرة الاولى منذ تاريخ تأسيسها، من تزويد المحطات بمادة البنزين اعتباراً من اليوم وذلك لنفاد الكميات في مستودعاتها.

وقالت: عند نفاد الكميات المتبقية في محطاتها ستتوقف الاخيرة بدورها عن تلبية حاجات المواطنين.