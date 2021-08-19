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حسن خليل في رسالة الى ميقاتي: هدفهم اسقاط رئاسة الجمهورية. والرئاسة ما بتاريخها سقطت ولا بتسقط

19
AUGUST
2021
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الى الرئيس المكلف ميقاتي.
 
بعرف انك على الارجح ما رح تسمع، ولا ترد. لكن علينا ننبه.
 
قبلك كان الحريري، وبقيت المنظومة وراءه تحرضه لغاية ما فشل وطفش.
 
والان هو انضم لمنظومة التحريض معهم ومتلهم:  وراك، وضدك في نفس الوقت. بقي ٩ اشهر ابو الهول، وصار ما شالله يغرد كل نص ساعة. 
قبلك وقبله، جابوا حسان دياب، ومع العلم ما في شيء ما عمله لهم، حتى قلع سرواله. وطفشوه.
 
هذا مش نادي رؤوساء حكومات بس. في بقلبه ايضا رئاسة مجلس ونيابتها، ولجان نيابية ورئاساتها، واحزاب، ومصارف وبنك مركزي، وقطاع خاص، ووكالات حصرية، ونفط ومازوت وبنزين وطحين. ومعهم قضاء وأمن ونقابات والأهم معهم إعلام ما شاءالله، والعياذ بالله. متحالفين معهم كلهم.
 
هالجماعة بيحرقوا البلد وما بيتركوا السلطة. والان هدفهم اسقاط رئاسة الجمهورية. والرئاسة ما بتاريخها سقطت ولا بتسقط. وان سقطت، بغض النظر
من الرئيس، انتهى الكيان. يريدون اسقاط الرئاسة بحكومة مخزية، متل اللي عم تألفها حضرتك، واللي لكل واحد بتوعده بوزارة "تليق فيه"، او بدون حكومة،  تتصير الفوضى على الابواب ليحملوها "للعهد". حلفوا انو ما رح يخلوه يتهنى بالرئاسة. 
 
شو صاير عليك تكون اداة بنص هالمعركة.
 
اسمع من حدا بيعرفك منيح. اتكل على الله، ورجع عاليونان.
 
حسن أحمد خليل ،تجمع استعادة الدولة
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