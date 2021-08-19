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VDL news - حصل موقع vdlnews على وثيقة أمنية تتضمّن طلب وضع سرية من مكافحة الشغب لحماية زفاف ابنة الوزير السابق يوسف فنيانوس

وثيقة أمنية تكشف.. طلب وضع سرية من مكافحة الشغب لحماية عرس ابنة فنيانوس!

VDL news - حصل موقع vdlnews على وثيقة أمنية تتضمّن طلب وضع سرية من مكافحة الشغب لحماية زفاف ابنة الوزير السابق يوسف فنيانوس يوم 21 آب في منطقة إهدن.

وتشير الوثيقة إلى أنّه “من المتوقّع حضور عدد من الثوار لإقامة أعمال مخلّة بالأمن”.

يذكر أنّ فنيانوس هو أحد المدّعى عليهم في التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت حيث كان وزيراً للأشغال العامة والنقل

يوم 21 آب في منطقة إهدن.

وتشير الوثيقة إلى أنّه “من المتوقّع حضور عدد من الثوار لإقامة أعمال مخلّة بالأمن”.

يذكر أنّ فنيانوس هو أحد المدّعى عليهم في التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت حيث كان وزيراً للأشغال العامة والنقل