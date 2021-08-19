وثيقة أمنية تكشف.. طلب وضع سرية من مكافحة الشغب لحماية عرس ابنة فنيانوس!

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انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، برقية وجهها آمر فصيلة زغرتا في قوى الأمن الداخلي الى قائد السرية، بتاريخ أمس 18 آب 2021، بشأن اقامة حفل زفاف ابنة الوزير السابق يوسف فنيانوس في كنيسة القديسة موره في بلدة اهدن، لافتةً الى انه من المتوقع حضور عدد من الثوار لإقامة اعمال مخلة بالأمن.



ودعت البرقية الى مراجعة من يلزم بغية تجهيز قوى سيارة مجهزة بعتاد مكافحة شغب ووضع قوة من قطعات قيادة السرية بامرة ضابط لاحقاً.