الجمهورية: هذا ما سيعلنه السيد نصرالله اليوم

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علمت «الجمهورية» انّ الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله سيعلن اليوم في خطاب له في ذكرى العاشر من محرم، جملة مواقف لافتة من القضايا المطروحة، من الاستحقاق الحكومي الى الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي وصولاً الى النفط الايراني والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتهديدات الاسرائيلية.

وكان «حزب الله» قرّر عدم تنظيم مسيرة عاشورائية لهذه السنة، التزاماً بإجراءات السلامة العامة، على أن يقتصر إحياء ذكرى عاشوراء على مجلس عزاء مركزي يُقام في «باحة عاشوراء» في محلة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية من تباعد إجتماعي وإرتداء كمامات، على أن يُختتم بكلمة للسيد نصرالله.