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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 آب 2021

19
AUGUST
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر عراقية انّ مصير قمة بغداد الإقليمية صار مطروحاً للنقاش في ضوء تطورات أفغانستان من جهة، وتعقيدات العودة الى مفاوضات فيينا من جهة ثانية، والارتباك الناتج عراقياً عن الموقف من دعوة سورية.

 

كواليس

قالت مصادر أمنية لبنانية إنها تلقت اتصالات من سفارات غربية مهمة تستفسر عن الموعد المرتقب تقليدياً لكلمة السيد حسن نصرالله وفقاً لمراسم عاشوراء المعتمدة، مضيفة انّ السؤال ليس محلياً بل من عواصم هذه السفارات.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تواصل أحد نواب عكار في كتلة سياسية وازنة مع أقاربه في سوريا طالباً استقبال بعض العاملين معه في مجال تهريب المحروقات والدخان وذلك بعد حدوث مجزرة التليل في عكار.

تثير القاضية المرشحة لتولي حقيبة العدل تساؤلات حول خلفيتها الحزبية والسياسية.

نقلت جهات مراقبة أنه بينما كان المجلس المركزي لمصرف لبنان يصرّ على رفع الدعم كان يتم التفاوض مع رئاسة الحكومة على تسعير المحروقات على اساس سعر الدولار 12 الف ليرة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لا يستبعد دبلوماسي لبناني أن يكون لدولة إقليمية تأثير سلبي على مجريات تأليف الحكومة.


غمز
ضربت هستيريا ارتفاع الأسعار قطاعات جديدة، إذ بلغ سعر طن المازوت أكثر من 22 مليون ليرة.


لغز
تعيث عناصر الميليشيات وأحزاب الطوائف فساداً على محطات البنزين، وتكتفي القوى الأمنية بالتفرج، لدرجة أن أصحاب المحطات ضاقوا ذرعاً!

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