عناوين الصحف ليوم الخميس 19 آب 2021

الأخبار: الغضب الاميركي في أقصاه: استراتيجية التوتر ضد المقاومة
تأليف الحكومة: طالعة نازلة
الديار: التأليف أو الاعتذار اواخر الأسبوع وتسمية وزير المال من حق بري فقط ؟
المشرفية لـ«الديار»: البطاقة التموينية خلال شهرين لـ ٧٥٠ الف عائلة و١٢٥ دولار شهرياً
النهار: فرملة التفاؤل الحكومي وسلطة الإذلال تتفرّج
اللواء: «ملهاة التأليف»: عهد يتفرج على مأساة شعب ووطن!
ميقاتي يرفض «الثلث المعطّل».. وظلمة الكهرباء والمحروقات تصيب سيّدة العواصم
الجمهورية: تعديلات شبه إنقلابية في التأليف
سيناريو كارثي للمستشفيات
البناء: اهتمام خارجي وداخلي بكلمة السيد نصرالله اليوم… وإعلان موعد وصول المحروقات؟/ المسار الحكومي يواجه مطبات تخلط أوراق الحقائب والأسماء وتدفع المهل للأسبوع المقبل/ أول أيلول موعد نهائي لرفع الدعم الكامل… وتعهّدات بوضع البطاقة التمويلية في التطبيق /
the daily star: Rivals’ horse-trading seen delaying Cabinet formation
l'orient le jour: L’inaction des pouvoirs publics aggrave l’asphyxie