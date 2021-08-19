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عناوين الصحف ليوم الخميس 19 آب 2021

19
AUGUST
2021
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الأخبار: الغضب الاميركي في أقصاه: استراتيجية التوتر ضد المقاومة
تأليف الحكومة: طالعة نازلة

 

 

 

الديار: التأليف أو الاعتذار اواخر الأسبوع وتسمية وزير المال من حق بري فقط ؟
المشرفية لـ«الديار»: البطاقة التموينية خلال شهرين لـ ٧٥٠ الف عائلة و١٢٥ دولار شهرياً

 

 

 


النهار: فرملة التفاؤل الحكومي وسلطة الإذلال تتفرّج

 

 

 


اللواء: «ملهاة التأليف»: عهد يتفرج على مأساة شعب ووطن!
ميقاتي يرفض «الثلث المعطّل».. وظلمة الكهرباء والمحروقات تصيب سيّدة العواصم

 

 

 


الجمهورية: تعديلات شبه إنقلابية في التأليف

سيناريو كارثي للمستشفيات

 

 

 


البناء: اهتمام خارجي وداخلي بكلمة السيد نصرالله اليوم… وإعلان موعد وصول المحروقات؟/ المسار الحكومي يواجه مطبات تخلط أوراق الحقائب والأسماء وتدفع المهل للأسبوع المقبل/ أول أيلول موعد نهائي لرفع الدعم الكامل… وتعهّدات بوضع البطاقة التمويلية في التطبيق /

 

 

 

the daily star: Rivals’ horse-trading seen delaying Cabinet formation

 

 

 

l'orient le jour: L’inaction des pouvoirs publics aggrave l’asphyxie

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