عناوين الصحف ليوم الخميس 19 آب 2021

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الأخبار: الغضب الاميركي في أقصاه: استراتيجية التوتر ضد المقاومة

تأليف الحكومة: طالعة نازلة





الديار: التأليف أو الاعتذار اواخر الأسبوع وتسمية وزير المال من حق بري فقط ؟

المشرفية لـ«الديار»: البطاقة التموينية خلال شهرين لـ ٧٥٠ الف عائلة و١٢٥ دولار شهرياً



النهار: فرملة التفاؤل الحكومي وسلطة الإذلال تتفرّج



اللواء: «ملهاة التأليف»: عهد يتفرج على مأساة شعب ووطن!

ميقاتي يرفض «الثلث المعطّل».. وظلمة الكهرباء والمحروقات تصيب سيّدة العواصم



الجمهورية: تعديلات شبه إنقلابية في التأليف

سيناريو كارثي للمستشفيات



البناء: اهتمام خارجي وداخلي بكلمة السيد نصرالله اليوم… وإعلان موعد وصول المحروقات؟/ المسار الحكومي يواجه مطبات تخلط أوراق الحقائب والأسماء وتدفع المهل للأسبوع المقبل/ أول أيلول موعد نهائي لرفع الدعم الكامل… وتعهّدات بوضع البطاقة التمويلية في التطبيق /

the daily star: Rivals’ horse-trading seen delaying Cabinet formation

l'orient le jour: L’inaction des pouvoirs publics aggrave l’asphyxie