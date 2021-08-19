المشرفية: البطاقة التموينية خلال شهرين لـ ٧٥٠ الف عائلة و١٢٥ دولار شهرياً

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الديار: كشف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية ل»الديار» أن البطاقة التموينية ستدخل حيز التنفيذ خلال شهرين ل ٧٥٠ الف عائلة بقيمة ١١٥ إلى ١٢٦ دولارا في الشهر حسب سعر الصرف في السوق السوداء،نافيا وبشدة كل ما يتردد عن عدم انجاز البطاقة التموينية أو اختيار الاسماء على قاعدة ٦و٦مكرر، مشيرا إلى إنجاز الآلية سينتهي خلال ١٠ أيام وبعدها ندخل الى المرحلة التطبيقية لجهة تقديم الطلبات ودرسها ومراقبتها، وهذه المرحلة يشارك فيها عدة وزارات والبنك الدولي، ونحتاج لشهر ونصف للانتهاء منها، وقال: الأعمال متواصلة وحريصون على مساعدة كل الناس لكن هناك أمورا تطبيقية لا يمكن تجاوزها داعيا الى عدم التشكيك ونشر الاخبار غير الدقيقة، وختم قائلاً «البطاقة التموينية ستنجز ل٧٥٠ الف عائلة دون اي تمييز سياسي أو طائفي».