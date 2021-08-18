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أسامة سعد استقبل وفدا من السفارة الروسية أكد أهمية الدور الثقافي والدراسي لروسيا في دعم طلاب لبنان

18
AUGUST
2021
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 استقبل الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، وفدا من السفارة الروسية برئاسة الملحق الثقافي في السفارة فلاديمير كراسنوبيرو ومجموعة من خريجي جامعة "الصداقة الروسية بين الشعوب" برئاسة رئيسة جمعية الخريجين غالينا عباس وطلاب جدد في الجامعة من الحاصلين على منح جامعية للعام القادم، في حضور قنصل لبنان في ليما -البيرو الدكتور حامد أبو ظهر، امين سر لجنة العلاقات الدولية في التنظيم الدكتور سامر جرادي والسيد مطيع غبورة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في لبنان والأزمات التي تعصف بلبنان، وجرى التشديد، بحسب بيان ل"الشعبي الناصري"، على "أهمية التغيير من أجل تحقيق آمال الاجيال الشابة بدولة عصرية ديمقراطية عادلة تلبي طموحاتهم. كما جرى التأكيد على أهمية العلاقة المتينة بين الشعبين الروسي واللبناني والدولتين الروسية واللبنانية وبخاصة على الصعيد الثقافي والدراسي".

وشكر سعد الوفد على تقديم المنح للطلاب اللبنانيين للدراسة في روسيا، مؤكدا "اهمية الدور الذي تلعبه روسيا في هذا المجال".

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