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غسان سعود لل tayyar.org: منذ تسريبي للعثور على نيترات الأمونيوم في مزرعة الصقر وهناك محاولات للفلفة الموضوع جارية على قدم وساق

18
AUGUST
2021
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بعد انتشار المعلومات عن العثور على مادة نيترات الأمونيوم في مزرعة شقيق القيادي في القوات اللبناني ابراهيم الصقر، لفت الصحافي غسان سعود للـtayyar.org الى أنه منذ تسريبه للمعلومة وهناك محاولات للضغط في اتجاه لفلفة الموضوع مستمرّة أكان من خلال اتصالات يقوم بها معنيون في القوات لوسائل الاعلام حتى لا يتم التطرق الى الموضوع أو لناحية الضغط على القوى الأمنية حتى لا تصدر بياناً حول المسألة. وقال سعود لموقعنا:"على القوى الأمنية المعنية أن تصدر بياناً وليس بالضرورة أن يتضمن أي اتهام بل مجرد شرح حول العثور على هذه المادة في تلك المزرعة".  وأضاف سعود:"ينصبّ جهدنا الآن على حث القوى الأمنية لكي تصدر بياناً، فمن حق اللبنانيين أن يعرفوا ثلاث نقاط ذات صلة وهي: -من أين أتت كمية نيترات الأمونيوم هذه هل من المرفأ أو من مكان آخر؟

هل هو في هذه المزرعة لاستخدام زراعي او لاستخدام من نوع آخر؟

كيف وبأي منطق تم تخزين نيترات الأمونيوم بالقرب من خزانات للمحروقات وفي منطقة سكنية؟

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