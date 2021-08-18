راشيل كرم: استقالتي من الجديد غير مرتبطة بمهاجمة رياض سلامة، وحان الوقت لأتطلع الى آفاق جديدة

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أكدت الاعلامية راشيل كرم للـtayyar.org أن استقالتها من قناة الجديد أتت قبل حلقة "هنا بيروت" وليس على أثرها كما كُتب، وقالت:"خلال الحلقة هاجمت جميع المعنيين بالأزمة ومن ضمنهم حاكم مصرف رياض سلامة استثنائياً لذلك أستغرب ربط موضوع استقالتي بمهاجمة سلامة، بل على العكس تم تمديد الحلقة لمدة عشرين دقيقة إضافية". وأضافت كرم لموقعنا:"استقالتي ليست وليدة اللحظة وأنا أفكر بالأمر منذ مدّة طويلة، وأؤكد أن المشكلة ليست مشكلة مرتبطة بالأزمة المعيشية إنما المشكلة هي مشكلة طموح. وبعدما وصلت في قناة الجديد الى الحد الأقصى الذي يمكن أن أطوّر حياتي المهنية من خلاله جزمت أنه الوقت الراهن هو الوقت الأنسب للرحيل مع أنه كانت هناك محاولات من مديرة الأخبار لثنيي عن الاستقالة، لكنني لم أترك مجالاً وكنت حازمة جدّاً، وأتت استقالتي هذه من باب تبليغ الادارة لا من باب التفاوض". وأضافت كرم:"حان الوقت حتى أجرّب شيئاً جديداً وأتطلع الى تحديات جديدة وأفق جديدة، فبعد سنوات طويلة إن لم تجد إدارة قناة الجديد أنني أستحق أن أتطور مهنياً أكثر مما أنا عليه اليوم، أقوم أنا بنفسي بالخطوة، وحياتي المهنية أهم بالنسبة إليّ من أي شيء آخر ولا أساوم عليها إطلاقاً".

وختمت الاعلامية راشيل كرم بالاشارة الى أنها تدرس عروضاً عدّة منها في لبنان ومنها خارج لبنان ولم تحسم خيارها بعد، لافتة الى أن الأمر قد لا يطول لكنها بحاجة لبعض الوقت، علماً أنها تعود الى التعليم في نهاية هذا الصيف وهناك مشاريع كثيرة ستتبلور في المستقبل القريب ومنها تطوير قناتها الخاصة على يوتيوب.