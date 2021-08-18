living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابات الاطباء والممرضين واصحاب المستشفيات الخاصة: لإعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي للحصول على المحروقات

18
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن نقابتي الأطباء في بيروت وفي الشمال ونقابة الممرضات والممرضين في لبنان ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، بيان مشترك جاء فيه: "في ظل تفاقم أزمة المحروقات وترافقها مع الأزمتين الإقتصادية والصحية أصبح الأطباء والممرضات والممرضون وكل العاملين في القطاع الصحي عاجزين عن تزويد سياراتهم بالوقود للوصول الى مراكز عملهم للإعتناء بالمرضى وللإستجابة للحالات الطارئة ولأزمة كورونا، وهذا الأمر يشكل عائقا جديدا وإضافيا يمنع المهنيين الصحيين من تأدية واجباتهم ويضع المرضى في دائرة الخطر.

أمام هذا الواقع، واستكمالا للمطالبات السابقة الموجهة الى أصحاب المحطات وشركات توزيع المحروقات، ارتأت كل من نقابتي الأطباء في بيروت والشمال ونقابة الممرضات والممرضين ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة توجيه نداء الى قيادة الجيش والقوى الأمنية لتسهيل تزويد سيارات العاملين في القطاع الصحي بالمحروقات من دون الانتظار، أو تخصيص محطات لهذه الغاية نظرا لضرورة قيام الأطباء والممرضات والممرضين بدورهم في هذه الظروف الصحية الدقيقة.

كما وتطالب النقابات كافة البلديات عن طريق جانب وزارة الداخلية والبلديات الإشراف على مهمة تأمين المحروقات للعاملين الصحيين والمستشفيات الواقعة ضمن النطاق البلدي.

وأخيرا تتمنى نقابتي الأطباء في بيروت والشمال، نقابة الممرضات والممرضين في لبنان ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، على جميع المواطنين تفهم هذه الإجراءات وإبداء أقصى درجات التعاون من أجل استمرار المرفق الصحي ومن أجل مرضاهم ومن أجل الإنسان والمجتمع بشكل عام".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout