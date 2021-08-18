البراكس لحاكم مصرف لبنان عبر tayyar.org: نناشدك الرأفة بالشعب اللبناني

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أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس للـtayyar.org أن جدول أسعار المحروقات لم يصدر اليوم لأن وزارة الطاقة ومصرف لبنان لم يتوصلا بعد الى اتفاق على آلية جديدة لاستيراد المحروقات. وأضاف البراكس أن ما حكي عن التوصل الى اتفاق على اعتماد 12 الف سعر صرف الدولار للاستيراد غير صحيح وهو مجرد اشاعة. وقال:"المفاوضات اليوم مفتوحة على سيناريوهات عدّة، منها آلية اعتماد سعر صرف بين وسطي أو عالٍ وفي الوقت نفسه أكدت لجنة الاشغال النيابية على ضرورة عدم رفع الدعم قبل توزيع البطاقة التمويلية وأعطت مهلة عشرة أيام لصدور هذه البطاقة".

وأضاف:"في حال لم يتم الاتفاق على آلية جديدة بين المعنيين، نحن مقبلون على أزمة كبيرة جداً في منتصف الأسبوع المقبل بسبب نفاذ مخزون البنزين لدى المحروقات، والاتصالات جارية في الوقت الراهن على اقناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الموافقة على إدخال باخرة البنزين الراسية في البحر على سعر الصرف الحالي اي 3900 ليرة، والا فالأزمة ستتفاقم بشكل كبير". وقال:"نناشد الحاكم رياض سلامة الاستجابة رأفة بالشعب اللبناني".

وكذلك ناشد البراكس قيادات الأجهزة الأمنية الى تأمين الحماية اللازمة للعاملين على محطات المحروقات وكذلك للمواطنين الذين يودون تعبئة سياراتهم بالبنزين لأن المحطات وسط كل المشاكل التي تحصل أصبحت بحاجة لحماية.