سعود: ما هو مصدر نيترات الأمنيوم التي وجدت عند شقيق القيادي في القوات ابراهيم الصقر!؟

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كشف الصحافي غسان سعود أن "الجيش اللبناني عثر على كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم خلال مداهمته للمزرعة التابعة لشقيق القيادي في القوات اللبنانية ابراهيم الصقر، بالإضافة الى وجود كميات من المازوت تم ضبطها داخل خزانات مطمورة تحت الارض".

وتساءل سعود في تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها:

"١. ما هو مصدر الأمنيوم التي وجدت عند الصقر؛ المرفأ أو مصدر آخر؟

٢. ما هي وجهة الاستخدام؟ زراعة، تهريب، تصنيع متفجرات؛ مش نحن منجاوب التحقيقات الامنية السريعة لازم تجاوب..

٣ والأهم، كيف بحطوا نيترات امنيوم قرب خزانات المحروقات بكل ما يمثله ذلك من خطر."