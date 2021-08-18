أبي رميا: حددنا آلية مركزية لمحاولة تأمين المازوت في البلدات الجبيلية بطريقة عادلة

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غرّد النائب سيمون أبي رميا عبر "تويتر" :

"اجتمعنا اليوم نواب وأعضاء اتحاد بلديات جبيل والقائمقام ورئيس رابطة المخاتير لدراسة النقص في مادة المازوت وازمة الكهرباء.

وحددنا آلية مركزية لمحاولة تأمين المازوت في البلدات الجبيلية بطريقة عادلة متخطين المحسوبيات الفئوية.

وسنعتمد الخطة فور الانتهاء من المسح الشامل خلال ٣ أيام.

كما ودرسنا وضع المؤسسات الزراعية وبرادات التفاح على ابواب بدء استثمار المحصول خاصة في المناطق الجردية. المسح ايضاً سيشمل هذا القطاع.

وستضمّ الخطة تأمين المازوت لهذه البرادات المنتشرة في القضاء بالاضافة الى مؤسسات الخضر والفواكه."