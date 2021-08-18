استعدّوا - موجة حرّ في الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب احيانا على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى يوم الجمعة المقبل حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين (25 و 33).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب احيانا على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,02

- ساعة غروب الشمس: 19,21