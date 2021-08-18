الرئيس عون: لمساهمة الصليب الأحمر الدولي في تسهيل عودة النازحين الى بلادهم

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رئيس الجمهورية استقبل الرئيسة الجديدة لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان

اشليمان بعد اجتماعها مع الرئيس عون: مستعدون للتعاون في كل ما يحتاجه لبنان في المجالات الإنسانية والصحية



ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيسة الجديدة لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة سيمون اشليمان التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تقدير لبنان للدور الذي تقوم به البعثة في مختلف الظروف التي مر بها، لا سيما خلال العامين الماضيين، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة، مشددا على أهمية التنسيق مع المؤسسات والإدارات اللبنانية المعنية ومع الصليب الأحمر اللبناني من اجل تحقيق أداء متكامل ومثمر.

وأشاد الرئيس عون بالجهود التي تقوم بها البعثة الموجودة في لبنان منذ العام 1967 للتخفيف من وطأة الازمة على الناس والمجتمع منوها خصوصا بما قدمته البعثة من مستلزمات طبية لمعالجة إصابات الحروق جراء انفجار التليل في منطقة عكار، والدعم الذي وفرته بعد انفجار مرفأ بيروت من خلال فرق الإغاثة ودعم المستشفيات والمراكز الصحية. وعرض الرئيس عون للسيدة اشليمان الازمات المتراكمة التي ارهقت لبنان واضعفت اقتصاده لا سيما تداعيات النزوح السوري عليه، متمنيا ان يساهم الصليب الأحمر الدولي في تسهيل عودة النازحين الى بلادهم لا سيما الى المناطق السورية التي تشهد استقرارا وامنا.

وشكرت السيدة اشليمان الرئيس عون على استقباله وتمنياته لها بالتوفيق وأكدت استعداد البعثة للتعاون في كل ما يحتاجه لبنان في المجالات الإنسانية والصحية كافة.