داليا داغر: معاليك.. حكومتكم كان ممكن تكون أمثولة جديدة لو ما غرقت بكل تفاصيل البنود والتردد والخوف وغيرة الدين

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غرّدت الاعلامية داليا داغر عبر حسابها الخاص على تويتر وكتبت:

معاليك ؛ بكل العصور وبكل الأزمات لمرت بالعالم وقفات العز والقرارات الصارمة وكسر القواعد الروتينية هيي لخلدت الأشخاص وخلت تصرفهم أمثولة بيذكرها التاريخ ، حكومتكم كان ممكن تكون أمثولة جديدة لو ما غرقت بكل تفاصيل البنود والتردد والخوف وغيرة الدين ..للأسف

تغريدة داغر جاءت رداً على تغريدة وزير الاقتصاد راوول نعمة والتي كتب فيها:

من الضروري عقد جلسة مفتوحة وغير منقطعة لمجلس الوزراء، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. قد تستغرق هذه الجلسة ما تستلزمه من الوقت، ولكن يجب، بأي ثمن، إبعاد المجاعة التي تطرق بابنا!