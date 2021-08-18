مخزون البنزين نفد ولا إمكانية للتوزيع...

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أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أنّ "الشركات حذرت من أن مخزون البنزين الذي كان متوفرا لا يكفي إلا لأربعة أيام وهذا المخزون نفد"، مؤكدا "ألا إمكانية لدى الشركات بالتوزيع وسط غياب التوافق بين مصرف لبنان والمسؤولين على تحديد سعر البنزين".

فياض، وفي حديث اذاعي، شدد على وجوب أن تكون هناك مرحلة وسطية بين الدعم ورفع الدعم، داعيا "المسؤولين الى الاسراع باتخاذ القرارات اللازمة ومن بينها اقرار البطاقة التمويلية".

وقال: "سمعنا من العديد من المسؤولين أن هناك نية في تعجيل إقرار البطاقة التمويلية في فترة لا تتعدى العشرة أيام ولكن العبرة في التنفيذ".

وأضاف: "المحطات ستبقى مقفلة ما لم تتوفر مادة البنزين فيما البعض الآخر أقفل لأسباب أمنية".

وتمنى أن "يصار الى معالجة الأمور ولو موقتاً"، مشيرا الى أنّ "باخرتي المازوت اللتين سيتم إفراغهما لن تكفيان الا لأسبوع نتيجة الحاجة الكبيرة للمازوت في ظل الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي".