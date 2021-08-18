بوغدانوف استقبل أبو زيد وجرى تبادل معمّق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في لبنان

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استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط و أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوغدانوف، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد؛ وجرى خلال اللقاء تبادل معمّق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في لبنان. تم التركيز بشكل خاص على أهمية الانتهاء في أقرب وقت من عملية تشكيل حكومة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء المعين نجيب. ميقاتي من أجل التغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت الداعم لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اللبنانية ، وحل جميع القضايا الموضوعة على الأجندة الوطنية من قبل اللبنانيين أنفسهم دون تدخل خارجي.

كما تمت مناقشة عدد من الجوانب الموضوعية لزيادة تعزيز التعاون الروسي اللبناني متعدد الأوجه ، بما في ذلك إمكانية توفير الأدوية والمعدات الطبية من روسيا والمساعدة في علاج ضحايا الانفجار في عكار شمال لبنان.