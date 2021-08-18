البناء: تقدم في الملف الحكومي والجو ايجابي

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

حكومياً: أشار مصدر معني بالتأليف لـ«البناء» إلى أن «الإتصالات تكثفت خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بين كل القوى لتذليل العقبات»، لافتة الى أن «الرئيس المكلف يبذل جهداً بحركة اتصالاته وتسريعها لإنهاء كل التعقيدات التي ظهرت لدى البعض بالتفاصيل حيث تكمن شياطين الحصص والمكاسب».

وفي سياق ذلك، لفتت مصادر مطلعة على اللقاء إلى أن «هناك تقدماً في الملف الحكومي والجو ايجابي»، مؤكدة أن التيار الوطني الحر لم يطالب بحقيبة الطاقة، لافتة إلى ان بعض التفاصيل تحتاج إلى التشاور. واضافت المصادر: «من الممكن أن يحصل لقاء بين الرئيس عون وميقاتي اليوم وذلك رهن الاتصالات التي ستجري»، مشددة على أن نسبة الكبيرة من النقاط العالقة تم تذليلها.