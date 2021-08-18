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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 آب 2021

18
AUGUST
2021
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الأخبار: قوات جعجع: العبور على جثّة الدولة

الحكومة خلال أيام وإلّا...

حرائق «غامضة» في محطات لتحويل الكهرباء: حوادث عابرة أم تدمير ممنهج؟

 

 

 

الديار: حزب الله يمهل حتى السبت لتشكيل حكومة والا البواخر الايرانية على الشواطىء اللبنانية!
كرة التأليف في ملعب «الثنائي» بري ــ الحريري وساعات حاسمة
حلحلة مؤقتة بملف المحروقات.. سلامة يعود للتسعير على ٣٩٠٠

 

 

 


نداء الوطن: ميقاتي "يُجاري" عون وباسيل... في "الأمتار الأخيرة"
دولة 8 آذار... "أسد" في الجمّيزة و"أرنب" في الليلكي!

 

 

 


اللواء: قوة خفية تدفع الحكومة إلى «الأمتار الأخيرة»
جلسة الحاكم الجمعة .. والجيش يكشف عن مصادرة ملايين الليترات من البنزين والمازوت

 

 

 

 

الجمهورية: السباق لحكومي في "الامتار الأخيرة"

 

 

 

 

البناء: تدخّل أميركي لوقف حملات الحريري وعودة الدعم وتسريع الحكومة استباقاً لمحروقات إيران / نصرالله: ترتيباتنا مستمرة لتأمين المحروقات… وسورية طلبت تدخلنا لمنع التهريب / ماراتون عون وميقاتي: 9 أسماء و3 حقائب هي الأمتار الأخيرة من عملية التأليف /

 

 

 

النهار: المحاصصة إلى تمهّل... على مشارف الانفجار!

 

 

 


the daily star: Mikati upbeat after “positive” govt talks with Aoun

 

 

 


l'orient le jour: Les Libanais à deux doigts du point de rupture

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