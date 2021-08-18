أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 آب 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

فوجئت الأوساط النيابية والوزارية بعودة حاكم المصرف عن قرار رفع الدعم وتمويل اعتمادات المازوت على سعر 3900، واعتبرت انّ التفسير الوحيد هو وجود طلب أميركي مرفق بتسهيل الاعتمادات من المصارف الأميركية.



خفايا

عُلم أنّ مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز وضع خطة طوارئ لأسبوعين خلال زيارته الى بيروت لمنع حزب الله من جلب المحروقات من إيران كلفت بها السفيرة وتتضمّن الضغط لتراجع حاكم المصرف عن رفع الدعم ووقف تصريحات الرئيس سعد الحريري المعرقلة لولادة الحكومة.

نداء الوطن: خفايا

تبين ان مصرف لبنان نجح بسبب الأزمة الاخيرة في سد عدد من الفجوات المالية التي ظهرت في حساباته من خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

تولت جهات سياسية عبر وسائل التواصل الإجتماعي توزيع صور لوزير سابق تجمعه مع سيدة غير لبنانية في أماكن مختلفة على خلفية الإيحاء بوجود علاقة مشبوهة بينهما، ولكن سرعان ما تبين أن السيدة هي مدبرة منزل الوزير السابق التي لازمته في الأوقات الصعبة خصوصاً عندما تعرض لمحاولة اغتيال.



اللواء: أسرار

همس

تحدثت سفيرة دولة كبرى بحزم مع مسؤولين التقتهم لجهة جدية العقوبات وقرار المجتمع الدولي إزاء تقاعس الطبقة السياسية عن تأخير الحكومة..



غمز

لم ير َ حزب بارز مناصاً من الدفع باتجاه تأليف حكومة، منعاً لانهيارات تطال كل مستويات علاقته الداخلية والاقليمية؟!



لغز

توقع مصدر قضائي حدوث تداعيات في التحقيق، تطال رؤوساً، بقيت لوقت طويل خارج الشبهة..