نداء الوطن: حكومياً: تقدم جوهري...

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أوضحت مصادر مواكبة للملف الحكومي أنّ ما يدفع الرئيس المكلف إلى تغليب كفة التأليف على الاعتذار في ميزان توقعاته، هو تلمّسه جدياً أنّ الجميع بات يشعر "بالسخن" وأنّ الحكومة العتيدة أصبحت "حاجة ملحة لكل الأطراف".

وعلى هذا الأساس، فإنّ ميقاتي، وفق المصادر، يقابل "المرونة بالمرونة" لتدوير زوايا التشكيل ويرتكز في ذلك على أساس أنّ كل الأفرقاء راغبون في تذليل العقبات "بأقل الخسائر الممكنة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب"، ومن هنا جاءت إشارته إلى أنّ التوصل إلى تشكيلة وزارية "تراعي كل التوازنات مسألة تأخذ بعض الوقت".

وإذ لفتت إلى أنّ "التقديرات ما زالت مفتوحة على كافة الاحتمالات والنقاش في تفاصيل الحقائب والأسماء ما زال مرهوناً بخواتيمه، رغم حصول بعض التقدم الجوهري في بعض العقبات الأساسية كحقيبتي الداخلية والعدل"...