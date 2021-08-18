الديار: حكومياً: السبت المقبل خط أحمر لا يجوز تجاوزه

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حكومياً: بحسب المعلومات كرة التأليف حاليا في ملعب «الثنائي» رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بحيث يبدي الاول تشددا حيال الاسم الذي يقترحه لوزارة المال بعدما اوحى في الايام الماضية عن جهوزية لتجاوز اسم يوسف خليل، فيما دخل الثاني حديثا على خط المطالب الحكومية من خلال مطالبته بشخصية قريبة منه تتولى وزارة الداخلية وعرض الاسم المقترح لوزارة العدل كي يبارك اي تشكيلة حكومية مرتقبة.



حكومة قبل السبت والا!

وبحسب معلومات «الديار» فقد تم تجاوز معظم العراقيل والاشكاليات الاخرى بعد الاتفاق على ان تبقى وزارة الطاقة مع الرئيس عون وتسلم الاتصالات لتيار «المردة». وتكشف مصادر مطلعة على الحراك الحكومي ان المهلة الاخيرة للتشكيل هي يوم السبت المقبل، بحيث لوح ميقاتي بالاعتذار حينئذ في حال تبين ان لا امكانية للتشكيل. وتقول المصادر لـ «الديار»:»في حال تمسك الرئيسان بري والحريري بسقوفهما المرتفعة سيفهم حينذاك ان الخارج وبالتحديد الولايات المتحدة الاميركية غير متحمسة لحكومة برئاسة ميقاتي بعكس ما تعلن، وعندئذ لن يقبل رئيس تيار «العزم» أن يعيد تجربة الحريري الذي بقي الفيتو السعودي يكبل يديه، وسيقدم ورقة اعتذاره من دون تأخر».



وليس ميقاتي وحده من يتعاطى مع يوم السبت المقبل كخط أحمر لا يجوز تجاوزه، فبحسب معلومات «الديار» فقد أبلغ حزب الله بدوره المعنيين بوجوب ان يكون هناك حكومة قبل السبت وهو اوقف اي وساطات وينتظر ما ستؤول اليه الامور ليبني على الشيء مقتضاه.

وتقول المصادر: «كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ستكون عالية النبرة يوم الخميس في ذكرى عاشوراء في حال تبين ان كل الايجابية التي تتم اشاعتها حكوميا زائفة، اما في حال كانت الامور حقيقة في خواتيمها فسيكون سقفها منخفضا.