living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد نصر الله عن التّهريب: بين المُهرّبين «أعداءُ لسوريا»

18
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم، أنه «تلقّى رسالة من مستويات عُليا في سوريا للمساعدة على منع التهريب، لأنه يَضرُّ بخططها الاقتصادية».

وقال نصر الله، خلال الليلة التاسعة من محرم، في المجلس المركزي الذي يُقيمه حزب الله، إنّ «من يعتقد أنّ حزب الله يُؤيّد التهريب إلى سوريا التي قدمنا فيها دماء، فهو مُخطِئ وظالم ومشتبه»، مُضيفاً: «إذا كان هناك من يهّرب لدينا فليقوم الجيش اللبناني بالكشف عليه، ونحن ليست لدينا مشكلة لأنّنا لا نقوم بهذا الأمر».

 

وشدد نصر الله على أن «ضبط الحدود مع سوريا ليس من مسؤولية حزب الله»، داعياً الدولة إلى «تحمّل مسؤولياتها في ذلك».

 

ولفت نصر الله إلى أنّ «بعض القيادات السياسية تجاهلت الاحتكار وركّزت على التّهريب للتّصويب على سوريا واستهداف حلفائها»، مبيّناً أنّ «من يُهرّب محروقات إلى سوريا، يوجد منهم أعداء لسوريا».

 

واعتبر نصر الله أن «ما يجري في لبنان هو جزءٌ من حالة حرب اقتصادية هدفها إذلال الشعب اللبناني والمقاومة».

 

وأوضح نصر الله أن «الحرب بدأت قبيل تشرين الأول 2019 مع تمويل جمعيات مدنية مرتبطة بالسفارة الأميركية»، مُتّهماً الأميركيين بأنهم «من ضغطوا على رئيس الحكومة اللبنانية (سعد الحريري) آنذاك وأجبروه على الاستقالة».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout