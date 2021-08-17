الحريري : المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي

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غرد النائب سعد الحريري : استقالتي بعد ١٧ تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الاسباب والظروف والأهداف. اما تعطيل ولادة الحكومة لاكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة ايرانية بامتياز. والمضحك المبكي ان هناك من يريدنا ان نصدق ان النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لانه يضر بخطته الاقتصادية ولان التهريب حرام والمهرب خائن للامانة. ما علينا. لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط احوال افغانستان على اوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية.

المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس استدراج لبنان الى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم. ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!