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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



نحن على بعد أمتار في مسابقة تأليف الحكومة...

أعلن ذلك الرئيس نجيب ميقاتي من قصر بعبدا مؤكدا ان الأجواء مع رئيس الجمهورية العماد عون جيدة...



ميدانيا الجيش يستمر في دهم الاماكن التي أخفيت فيها كميات هائلة من البنزين والمازوت وهما المادتان المشكلتان مبعث مشكلات أمنية على المحطات, وهما ايضا مادتان يتولى الجيش توزيعها على المؤسسات والناس مجانا...

أما المحطات التي خضعت للكشف من قبل الجيش والقوى الأمنية والتي تبين وجود البنزين فيها فهي تشهد تهافتا بلغت فيه طوابير السيارات المئات وأكثر...



وفي الأزمات ايضا, اختفاء رغيف الخبز في معظم المناطق وهو رغيف الفقراء...

كذلك فإن الأدوية الضرورية للمرضى مفقودة بشكل شبه تام في الصيدليات...

واللبنانيون يسألون هل تحول وطننا الى "طورا بورا" أو "قندهار"؟. وهل بات التناكد السياسي أهم من ارواح الناس وهل اصبحت الحصص في الحقائب الوزارية أهم من حصة الانسان في عمره وحياته؟



في غضون ذلك مصرف لبنان وافق على إدخال شحنتي محروقات على سعر 3900 وتحتويان على ثمانين مليون ليتر ديزل تكفيان لخمسة أو ستة أيام".

والأهم ما أعلنه المركزي عن التداول عبر منصة صيرفة اليوم بمليون ومئة ألف دولار على سعر 16 ألف ليرة للدولار فيما السوق السودا عملت على دولار ب 18 الفا".



كورونيا" تم تسجيل ست وفيات و 1178 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

إذن الرئيس ميقاتي متفائل وهو قبل توجهه الى القصر الجمهوري دعا الاعلام الى المساعدة وأكد على علاقته المتينة مع الرؤساء الحريري والسنيورة وسلام وقد تبنى الرئيس الحريري بيان الرئيس ميقاتي الذي-من قصر بعبدا-شدد على الجو الايجابي في تأليف الحكومة.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



لليوم الرابع على التوالي، يواصل الجيش اللبناني التنقيب واكتشاف المحروقات من بنزين ومازوت في "البلوك البري" المتنازع عليه بينه وبين المخزنين والمهربين.

أن تأتي الخطوة متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا... والواضح انهم كلهم خزنوا لكن القرار بالمصادرة لم يأت إلا يوم السبت... فتح الجيش خارطة التخزين الذي يبدو انه كان على علم به، ولم تات خطوته نتيجة إخبار من مواطن صالح بل بموجب تقارير موجودة لديه، فلماذا تأخرت الخطوة ؟ ومن كان يمنعها؟ هل محرقة عكار عجلت بها؟



إن أعمال الدهم منذ السبت الفائت إلى اليوم، أثبتت بالعين المجردة أن لبنان عائم على "بلوك بري" لم يستخرج منه حتى الساعة سوى القليل القليل، لكن من سيضع يده على هذه الفضيحة؟ كيف كانت هذه الكميات تسلم؟ وما هي الآلية ؟ من يتحمل المسؤولية؟ هل هي وزارة الطاقة ؟ هل هي وزارة الاقتصاد؟ هل هم الشركات ؟ هل هم المحطات؟ كم أمام القضاء من ملفات؟

صحيح ان الجيش داهم وما يزال، ولكن اين إحالة هذه الملفات على القضاء؟



في ملف تشكيل الحكومة، لقاء جديد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي تحدث عن "آخر أمتار من المسابقة".

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



الحكومة الجديدة أقرب من أي وقت مضى.

هذا ما تؤكده المعطيات المتوافرة بعد اللقاء الحادي عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في بعبدا، والذي خرج بعده ميقاتي ليعلن "أننا أصبحنا في الأمتار الأخيرة القليلة قبل ولادة الحكومة".

فمنذ استقالة الرئيس حسان اثر انفجار المرفأ في العاشر من آب 2020، وبعد اعتذار رئيسين مكلفين للحكومة هما مصطفى اديب وسعد الحريري، يبدو ان الحديث عن أجواء إيجابية جدي هذه المرة، بانتظار الاتفاق النهائي على اسماء عدد من الوزراء، في تشكيلة ستراعي حتى تولد، التوازنات الداخلية سياسيا وطائفيا ومذهبيا، بما ينسجم مع ثلاثية احترام الدستور وتكريس الميثاق واعتماد المعايير الموحدة، التي حال التنكر لها على مدى اكثر من عام من قبل أفرقاء معروفين، دون وضع البلاد على سكة الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، بدءا بالحل السياسي.



لكن في كل الأحوال، الأمور في خواتيمها، كما أكد ميقاتي مرارا، إلا إذا خرجت أرانب جديدة من جيوب قديمة، تحقيقا لأهداف قديمة - جديدة، دفع اللبنانيون ثمنها، بعدما حفظها اللبنانيون عن ظهر قلب.



هذا في الشق السياسي. اما على خط المحروقات، فلا جدول أسعار جديدا غدا، بما يعني بقاء القديم على قدمه حتى إشعار آخر.

غير ان البداية من الشأن الحكومي.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



الماراتون الحكومي في الامتار الاخيرة بحسب مقياس الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

فالايجابية طبعت لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الذي امل ان يرى اللبنانيون الحكومة قريبا.



ميقاتي الذي رفض مواعيد الوقاتين للولادة الحكومية، قال ان العمل جار بكل جهد لازالة العقبات وحل المعادلة الحسابية الصعبة كما وصفها، فالنية عند الجميع التشكيل لان عدم تشكيلها خطيئة بحق الوطن.

هي اكثر الاطلالات الميقاتية تفاؤلا بعد عداد اللقاءات الطويل، وعلى اساسها يجمع الجميع على ان امكانية التشكيل القريب واردة وبقوة، على امل ان تشكل الولادة الحكومية المأمولة صدمة ايجابية في البلد المصاب بكل انواع الصدمات واللكمات.



وحتى تكتمل الصورة الحكومية بعيدا عن شياطين التعطيل، فان صورة الازمات اليومية على حالها، والطابور ممتد والى ازدياد من البنزين الى المازوت ومن الغاز الى الرغيف، فيما حجز قطاع الاتصالات مكانا له في طابور الازمات الطويل، فهو قطاع معلق على الطاقة من مازوت وكهرباء، وغيابهما يهدد جديا استمرار الانترنت والاتصالات الهاتفية بخطوطها الارضية والخلوية..



وان تراكمت الازمات فلم يخل المشهد من امكانية ايجاد الحلول ولو المؤقت منها، على ان اولها ومفتاحها الحكومة، وبانتظارها كان كلام للسفير الصيني في بيروت للمنار عن كل استعداد لمساعدة لبنان في شتى المجالات، وهي عروض قديمة ومستمرة ويد ممدودة تنتظر من يتلقفها من اللبنانيين الغارقين في كل انواع الازمات..



في افغانستان ما زال مشهد الهروب الاميركي الكبير مسيطرا، ما اوقع الرئيس الاميركي وادارته في حراجة شديدة لم يستطع ان يخفف منها باطلالته التلفزيونية الاخيرة، ولعل ابرز ما قاله جو بايدن على مسمع العالم كله: انه لم يدخل افغانستان لبناء دولة فيها، فهل سمعه منتظروه على قارعة اوهام الحلول الاقتصادية او السياسية في لبناننا وفي منطقتنا.. هو كلام اكثر من سمعه الاسرائيلي الذي جدد محللوه بان ما جرى في افغانستان مؤشر خطير لكل حلفاء اميركا..