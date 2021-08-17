المجذوب أشرف على نتائج الامتحانات الرسمية: الشهادات تسلم ابتداء من غد للراغبين في السفر

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أشرف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، على إصدار نتائج الأمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ولمرشحي الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة، حيث تابع مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وفريق عمل الإمتحانات تحميل النتائج على موقع الوزارة.



كذلك تابع الوزير المجذوب مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني رئيسة اللجان الفاحصة المهنية الدكتورة هنادي بري، عملية إصدار نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية والتقنية.



وهنأ الوزير جميع المرشحين الناجحين وتمنى النجاح للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى، ودعاهم إلى "الإستعداد للمشاركة في الدورة الإستثنائية".



وأكد الوزير "العدالة والشفافية والمساواة في إصدار النتائج لجميع المرشحين في وقت واحد"، داعيا المرشحين الراغبين في السفر إلى تسلم شهاداتهم ابتداء من غد الأربعاء، من مبنى دائرة الامتحانات في المدرسة النموذجية في بئر حسن، مؤكدا ان "الوزارة ستعلن برنامج العودة إلى المدارس في خلال الأيام القليلة المقبلة"، ومشددا على "أهمية تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات المعنية لتوفير مقومات العودة إلى المدارس".



وعبر عن شكره وتقديره لفريق العمل التربوي والإداري والمعلوماتي الذي شارك كخلية النحل في التحضير للإمتحانات وإجرائها وتصحيحها وإصدار نتائجها، كما وشكر للقوى العسكرية والأمنية توفيرها الحماية والأمن والأمان للجميع، والمؤسسات الصحية التي سهرت على توفير سلامة مراكز الإمتحانات.



وبلغت النسب المئوية للنجاح كالآتي:



- علوم عامة: 91.05

- علوم الحياة :90.39

- إجتماع واقتصاد: 93.30

- آداب وإنسانيات: 79.72