إجتماع برئاسة وزير الصحة لتضافر الجهود في تتبع المصابين ب Covid19

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خصص وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا ترأسه بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة، لتتبع الحالات المصابة بـCovid-19، في ضوء النقص الحاصل في الإمكانات نتيجة صعوبة الأوضاع المالية.



وضم الإجتماع رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن وممثلين عن منظمتي اليونيسف والصحة العالمية والصليب الأحمر اللبناني ونقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي والجمعيات الأهلية وعدد من البلديات الكبرى.



وتم الاتفاق على تضافر الجهود من خلال تشكيل فريق عمل يؤمن تبادل المعلومات والتشبيك مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في المجال الصحي، لدعم الحالات المصابة غير القادرة على تأمين ما تحتاج إليه من مستلزمات طبية وصحية وغذائية إضافة إلى الدعم النفسي والإجتماعي.