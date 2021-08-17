مدير عام "أوجيرو": "الوضع ما بطمن"

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قال مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية أن ""الوضع ما بطمن"، وهيئة اوجيرو لا تتمكن من إيصال الصهاريج إلى المحطات بسبب توقيف هذه الصهاريج. أما المحطات الأخرى فهي تستلم الصهاريج ويعاد تشغيلها تباعاً".

واشار في حديث لـ"الجديد" الى أن "هناك 12 سنترالاً خرج عن الخدمة، لكن لا يوجد شي إسمه "ضعف الإنترنت"، فالإنترنت المؤمن بشكل شرعي من أوجيرو يتوقف عند انقطاع الكهرباء ولا يسوء".

ولفت الى أن "مركز المريجة لن يستلم المازوت وقد يتوقف الإنترنت هناك خلال اليومين المقبلين، ونحن نؤمن البنزين للفرق الفنية التابعة لأوجيرو أما باقي الموظفين يعملون من المنزل بسبب شح هذه المادة".