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بالوثائق: ما كشفه غسان سعود عن مجزرة إنفجار عكار!

17
AUGUST
2021
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كشف الصحافي والإعلامي السياسي غسان سعود ما يلي :" لماذا تراجع الاهتمام الإعلامي بجريمة عكار؟ لماذا استنفر الحريري بهذا الشكل؟ لماذا تسابقت المرجعيات على المطالبة بعدم تسييس الجريمة بعدما اشتهرت بتسييس كل صغيرة وكبيرة؟ المستندات تجيب: صاحب الأرض التي ثبتت فيها الخزانات هو شريك عضو كتلة المستقبل النائب طلال المرعبي.
حاولوا كعادتهم "تركيب ملف" وتوجيه اتهام سياسي واستنفروا ماكينتهم قبل جمع جثث الشهداء لتحقيق هذه الغاية، لكنهم فشلوا هذه المرة.. "هذه المرة" فقط.. فانكفأوا.. هم لا تعنيهم معرفة الحقيقة ولا محاسبة المرتكبين، كل ما يعنيهم هو تجارة الدم والاستفادة من الجرائم لتحقيق نقاط سياسية.
ملاحظة: حين يكون المتهم مستقبل أو قوات يلجؤون إلى الحديث عن "كلهم يعني كلهم" لتجهيل الفاعل أما حين يكون المقصر حزب او عوني فما في أشطر منهم بتسميته بالاسم.. عياها المستندات والمتهم إله إسم، تفضلوا فرجونا شطارتكم.."

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