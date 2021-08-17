ميقاتي من بعبدا: نحن في الأمتار الأخيرة..

قال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: "نستكمل المشاورات والنية عند الجميع بتشكيل الحكومة لان عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن والحوار مع عون ايجابي ونأمل ان نرى الحكومة قريبا".

وأضاف: "من قال ان سليمان فرنجية عاتب عليّ؟ ولا حكومة دون تمثيله"، مشدداً على أن "أكثر شخص داعم لتشكيل الحكومة هو الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين".

وتابع: "أعتذر من اللبنانيين على الإطلالات المتكررة وأي خروج من دون أي تصريح أخشى أن يفسّر ايجاباً أو سلباً"، مضيفاً: "لا ارتبط بزمن معين ونعمل بكل جهد لازالة العقبات وتشكيل الحكومة عبارة عن معادلة حسابية صعبة ونشكّل حكومة لكل لبنان ونريد وزراء ذات جدارة وطبعا هناك ولاءات للوزراء وامامنا الامتار الاخيرة من المسابقة ونأمل ان نحلها بطريقة لائقة ومقبولة ".