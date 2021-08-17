رئيس الجمهورية مستقبلاً وزير الخارجية الصربي: لبنان يدعو دائماً الى تحقيق السلام بين الدول والشعوب

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الوزير سيلاكوفيتش: ننوه بالمواقف التي اتخذها لبنان حيال الازمات التي تعيشها صربيا

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوزير خارجية صربيا السيد نيقولا سيلاكوفيتش Nicola Selakovic خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، معتبراً ان هذه العلاقات قديمة وتعود الى ايام حركة عدم الانحياز. وشدد الرئيس عون على ان لبنان يدعو دائماً الى تحقيق السلام بين الدول والشعوب، عارضاً للوزير الصربي الظروف التي يمر بها لبنان وسط الازمات المتراكمة التي طرحت تحديات كبيرة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية. وفيما دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان في معالجة هذه الازمات، شكر لصربيا المساعدات التي قدمتها خلال الفترة الاخيرة لا سيما بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، محملاً الوزير الضيف تحياته وشكره الى الرئيس الصربي Alexander vucic.



وكان الوزير سيلاكوفيتش اعرب عن سعادته لزيارة لبنان، مؤكداً على وقوف الشعب الصربي الى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها. ونقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس الصربي وتمنياته له وللشعب اللبناني الخير والتقدم وتجاوز المحن التي يمر بها. ونوّه الوزير الصربي بالمواقف التي اتخذها لبنان حيال الازمات التي تعيشها صربيا، لافتاً الى ان بلاده ملتزمة المسار الاوروبي وتتطلع الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي مع المحافظة على سياسة خارجية سيدة ومستقلة. ووجه الوزير الصربي دعوة الى الرئيس عون لزيارة صربيا والمشاركة في الاحتفالات التي ستقام لمناسبة إنشاء حركة دول عدم الانحياز.