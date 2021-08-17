ما حقيقة مصادرة الجيش مستودعا في ذوق مصبح تابع لأحد أقارب ندى بستاني؟

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صدر عن وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني خوري البيان الآتي:



بعد مصادرة الجيش اللبناني مستودعا في ذوق مصبح يحتوي على ٦٠ الف ليتر مازوت و٤٨ الف ليتر بنزين، تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ذي الإنتماءات والاهداف المعروفة، اخباراً تدعي ان المستودع تابع لأحد أقاربي، وهو مخصصة لغايات انتخابية.



يهمني الإشارة الى أن شركة بيترووايف petrowave صاحبة المستودع هي ملك السيد جوزيف جرجس، وبوسع أي كان معرفة إنتمائه السياسي بمجرّد تصفّح حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.



واني اذ أشدد على أن لا احد من عائلتي او أقاربي يملك محطات محروقات او شركات توزيع او مولدات، أشير في المقابل الى انني اتابع يومياً مع المعنيين بملف المحروقات أمر مساعدة اهلي في كسروان تماما كما بقية المناطق، من أجل تأمين لو جزء بسيط من حاجاتهم من هذه المادة بالطرق الشرعية وبالأسعار الرسمية المعتمدة وليس مجاناً.



أُدرك جيداً مغزى محاولات البعض زج اسمي في هذا التوقيت غداة المأساة في عكار ومداهمات الجيش اللبناني التي فضحت جهات سياسية معينة وأظهرت انخراطها بعمليات التخزين والتهريب وحرمان اللبنانيين من ابسط حقوقهم كرمى لجيوبهم ولغاياتهم السياسية، وأقول لمروجي هذه الشائعات مهما فعلتم لن تستطيعوا التغطية على فسادكم ورميه علينا. فنحن لن نكون يوماً مثلكم، بما فيكم من فساد وقبح.

ندى بستاني: لا احد من عائلتي او أقاربي يملك محطات محروقات او شركات توزيع او مولدات، أشير في المقابل الى انني اتابع يومياً مع المعنيين بملف المحروقات أمر مساعدة اهلي في كسروان تماما كما بقية المناطق، من أجل تأمين لو جزء بسيط من حاجاتهم من هذه المادة بالطرق الشرعية وبالأسعار الرسمية المعتمدة وليس مجاناً