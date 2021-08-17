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ما حقيقة مصادرة الجيش مستودعا في ذوق مصبح تابع لأحد أقارب ندى بستاني؟

17
AUGUST
2021
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صدر عن وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني خوري البيان الآتي:

بعد مصادرة الجيش اللبناني مستودعا في ذوق مصبح يحتوي على ٦٠ الف ليتر مازوت و٤٨ الف ليتر بنزين، تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ذي الإنتماءات والاهداف المعروفة، اخباراً تدعي ان المستودع تابع لأحد أقاربي، وهو مخصصة لغايات انتخابية.


اني اذ أشدد على أن لا احد من عائلتي او أقاربي يملك محطات محروقات او شركات توزيع او مولدات وخاصةً المستودع الذي تمت مداهمته في ذوق مصبح، أشير في المقابل الى انني اتابع يومياً مع المعنيين بملف المحروقات أمر مساعدة اهلي في كسروان تماما كما بقية المناطق، من أجل تأمين لو جزء بسيط من حاجاتهم من هذه المادة بالطرق الشرعية وبالأسعار الرسمية المعتمدة وليس مجاناً.


أُدرك جيداً مغزى محاولات البعض زج اسمي في هذا التوقيت غداة المأساة في عكار ومداهمات الجيش اللبناني التي فضحت جهات سياسية معينة وأظهرت انخراطها بعمليات التخزين والتهريب وحرمان اللبنانيين من ابسط حقوقهم كرمى لجيوبهم ولغاياتهم السياسية، وأقول لمروجي هذه الشائعات مهما فعلتم لن تستطيعوا التغطية على فسادكم ورميه علينا. فنحن لن نكون يوماً مثلكم، بما فيكم من فساد وقبح.

 

 

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