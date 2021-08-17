رئيس الجمهورية بحث مع الوزير مشرفية مسار البطاقة التمويلية والوضع السياحي في لبنان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة الدكتور رمزي مشرفية، وعرض معه مسار البطاقة التمويلية والمساعدات التي تقدمها الوزارة للعائلات المحتاجة والفقيرة. كما تطرق البحث الى الوضع السياحي في لبنان في ضوء أزمة المحروقات والكهرباء، التي انعكست بشكل سلبي على هذا القطاع وادت الى تراجع الحركة السياحية .

تعزية بضحايا انفجار عكار

إلى ذلك، تلقى الرئيس عون برقيتي تعزية بضحايا انفجار صهريج المحروقات في عكار من الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الحكومة العراقية السابق اياد علاوي.