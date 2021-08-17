ميقاتي: نتمنى على الاعلام التركيز على الايجابية

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يقدّر دولة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للاعلام دوره البناء في مواكبة القضايا الوطنية ومنها،في هذه المرحلة، موضوع تشكيل الحكومة، وهو يتمنى على وسائل الاعلام التركيز على الايجابيات المطلوبة لانجاح تشكيل الحكومة والانطلاق الى المعالجات المطلوبة، لان بعض ما ينشر ويقال يندرج في اطار التحليلات التي تفتقد الى الدقة ، او الى التسريبات المعروفة الاهداف.

وفي هذا السياق يؤكد دولة الرئيس ميقاتي متانة العلاقة التي تربطه بدولة الرئيس سعد الحريري و ودولة الرئيس فؤاد السنيورة ودولة الرئيس تمام سلام، ودعمهم له الى اقصى الحدود ومواكبة جهوده لتشكيل الحكومة، وفق الاسس الدستورية المعروفة.