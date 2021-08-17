تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية!

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بدء تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة “الجليل” على الحدود اللبنانية.

وكشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلثاء، عن بدء تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة “الجليل” لحادث “مفاجئ”، على الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “تويتر”: “بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ”.

وأضاف أدرعي: “يأتي التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع، وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021، حيث ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية”.