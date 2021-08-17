كميات المحروقات المُصادَرة.. هل تكفي المستشفيات؟

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أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إلى أن "كميات المحروقات المعلن عن مصادرتها غير كافية لتلبية حاجة المستشفيات"، لافتاً الى أن "المستشفيات الخاصة فقط تحتاج يومياً إلى 350 ألف ليتر من المازوت".

ورداً على سؤال حول مدى إمكانية استيراد المستشفيات بشكل مباشر حاجتها من المحروقات، أكد هارون في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنه "لا يمكن الدخول في هذا الموضوع فليست لديها الهيكلية ولا الإمكانات للقيام بذلك"، معلناً أن "النقابة تواصلت مع الشركات المستوردة للنفط وقد تم تخصيص وتسليم كميات ضئيلة موجودة لديها للمستشفيات".

أما عن ضحايا انفجار بلدة التليل، فأشار هارون إلى أن "هناك إصابات بالحروق واصابات بالكسور، والمشكلة هي في أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات التي تعالج الحروق قليلة، اذ هناك فقط مستشفى الجعيتاوي ومستشفى السلام اللذان استقبلا 28 مصاباً بحروق، أما الإصابات الباقية فتم اجلاؤها".

ونبّه هارون إلى أن "علاج المصابين بحروق يتطلب أدوية وأمصالاً ومستلزمات طبية غير متوفرة في المستشفيين"، مناشداً "تقديم مساعدات لهما وللمصابين بالحروق للتمكن من استكمال علاجهم".